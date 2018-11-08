印度槍殺食人虎、再傳碾死老虎 動保人士批「屠殺」

2018-11-08 14:35

〔即時新聞／綜合報導〕印度耗時一個多月設局殺掉咬死13人的母老虎（代號T-1），日前以香水引誘並將牠擊斃，近日又傳民眾在野生動物保護區內，用曳引機將老虎活活壓死，引起動保人士反彈，批攻擊老虎的民眾沒有同理心，這做法只是想為了滿足自身欲望。

綜合外媒報導，村民在動物保護區中用曳引機碾死一隻老虎，老虎保護區副主任Mahavir Kaujlagi表示，民眾說該老虎前幾日曾咬傷人，隨後被大批村民報復殺害，屍體已送往國家老虎保護局做處置，他說：「在保護區內殺死一隻老虎是相當嚴重的罪行，將會通報警方，並嚴懲攻擊老虎的人。」

據了解，老虎在印度受到《野生動物保護法》所保障，被視為瀕臨絕種的動物，世界野生動物基金會表示，人類開發速度快，廣設建築等開發，侵略了野生動物的棲息地，當老虎逐漸失去棲息地和食物來源後，便會轉而攻擊家畜 ，甚至是人類，導致人畜衝突事件日益增多，專家則呼籲世界的老虎數量已為數不多，需保護老虎的棲息地。

動保人士對於近期獵殺、虐待老虎的頻率感到十分不滿，T-1老虎被射殺後，總理莫迪內閣成員、環境保護專家馬內卡（Maneka Gandhi）出面批評該獵殺行動不人道且不道德，更是「可怕的謀殺」，還揚言要對該行為採取法律行動，另有動保人士表示：「屠殺老虎的行為只是人們為了滿足自己對血液的欲望。」