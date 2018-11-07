中國殲-10B亮相表演 專家：落後美俄20年

中國殲-10B高空表演。（美聯）

2018-11-07 08:00

〔即時新聞／綜合報導〕中國廣東珠海「第12屆中國國際航空航天博覽會」，昨日開幕，被列為重點之一殲-10B推力矢量驗證機首度公開亮相，並上演3高難度動作，不過，軍事專家卻指出，中國邁入可快速移動、轉向的推力矢量引擎技術，但是，技術發展卻仍落後美俄20年。

綜合媒體報導，昨天開幕式，一架殲-10B高空表演10多分鐘，其中以3個高難度動作受到矚目，「熱身」後機頭突然約120大仰角抬高，速度驟減，再恢復平飛，再短時間內回轉180度後大角速度偏航轉彎機動，有如賽車飄移；最後再來垂直爬升後瞬間進入「失速」狀態急轉直下，極小的半徑內旋轉360度後恢復平飛；這三項動作被稱是「眼鏡蛇機動」、「J形轉彎」及「落葉飄」。

《明報》報導，澳門國際軍事學會會長黃東分析，這3個機動動作，只有第三個「落葉飄」用到推力矢量引擎，但跟蘇-35可多次旋轉相比，殲-10B只轉了一下，頗有差距；在相關技術上，美俄不止領先約20年，且量產裝備在F-22和蘇-35等戰機上，中國若要量產最快3至5年後。

中國前總參上校、軍事專家岳剛也說，中國殲-10B在技術上，尚需解決控制系統、材料科學、製造技術等諸多難題。

綜合媒體報導，珠海航展每兩年舉辦一次，今年從昨開幕到10日閉幕，展期6天，被視為中國航空盛事之一，並展現軍事技術。不過，今年飛行表演只有殲-10B等3機表演，跟去年2架殲-20機隊表演，明顯遜色，且今年參展隱形戰機「殲-20」，並沒有看到新技術進展。