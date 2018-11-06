川普執政期中考登場 美國期中選舉東岸開始投票

美國期中選舉今（6）日登場，美國東岸數州的選民已經開始投票。（路透）

2018-11-06 22:23

〔即時新聞／綜合報導〕美國期中選舉今（6）日登場，美國東岸數州的選民已經開始投票，這將是美國總統川普上任後，所面臨的第一次重大選民考驗，共和黨可能丟掉眾議院多數席。

綜合外媒報導，位處美國東岸的緬因州、新罕布夏州、紐約州和維吉尼亞州等，已在當地時間上午6時（台灣時間晚間7時）開放投票所，開始進行今年最重要的選舉，美國將改選眾議院全部435席，參議院改選100席中的35席，另外50個州中的36個州和美屬領地同時舉行州長及地方官員的選舉。

幾乎所有民調都指出，民主黨可能在眾議院獲得多數席，奪回眾院控制權，共和黨則仍在參議院保持多數席。但因投票率是一個關鍵的未知因素，兩黨都認為可能發生令人討厭的結局。

在州長選舉方面，美國喬治亞州的民主黨候選人艾布蘭（Stacey Abrams）爭取成為美國史上第一位非裔女州長，她與共和黨州長候選人、現任州務卿坎普（Brian Kemp）的支持率難分軒輊。39歲的民主黨人吉倫（Andrew Gillum）也正爭取成為佛羅里達州首位非裔州長。

無黨派「庫克政治報告」（Cook Political Report）的達菲（Jennifer Duffy）指出，「這是一個非常非常大的實驗」，「這兩個州的投票率都很重要」。