台日職人合作 法藍瓷與和服老鋪共創瓷與絲組合商品

台灣陶瓷精品「法藍瓷」與日本和服老鋪「岡野」（OKANO），以浮世繪為素材共同創作陶瓷盒與絲巾組合商品。（記者林翠儀攝）

2018-11-05 23:56

〔駐日特派員林翠儀／東京5日報導〕台灣陶瓷精品品牌「法藍瓷」受日本和服老鋪「岡野」（OKANO）之邀，以浮世繪為素材共同創作陶瓷盒與絲巾組合商品，位於六本木之丘的OKANO旗艦店，於5日起舉辦為期9天的「法藍瓷經典展」，這是雙方首次合作，希望透過台日工藝職人的攜手，將東方之美推向全球。

創立於2001年的法藍瓷曾在2011年進軍日本，於東京的惠比壽和銀座先後展店，但後來黯然撤退，這次重返東京是個美麗的意外。

「岡野」和服來自福岡，有121年的歷史，福岡的「博多織」源自中國宋朝，至今有777年歷史，這次邀請法藍瓷合作的岡野博一是「岡野」的第5代老闆，現年47歲的他接手家族事業後，花了13年將營運赤字轉黑，去年在六本木之丘開設OKANO旗艦店，鄰居全是來自西洋的名牌包括LV、香奈兒和亞曼尼等。

年經的岡野社長說他對於東洋沒有足以傲視全球的品牌覺得很不甘心，雖然日本品牌和歐美名牌合作例如香奈兒，感覺很酷，但他覺得如果能和亞洲品牌合作會更理想。找上法藍瓷合作的緣由大概始於3年多前。岡野說，他經常到台灣出差和旅行，有次逛到了法藍瓷的店真是「驚為天人」，返日後就在網路上猛搜，希望向法藍瓷學習，3年前直接向法藍瓷申請參觀，後來透過博多同業公會組成學習會，邀請法藍瓷總裁陳立恆演講，學了很多事情。

今年岡野更進一步邀請法藍瓷共同創作陶瓷與絲織品的組合商品，岡野選了明治時代浮世繪畫家月岡芳年代表作「風俗三十二相」。岡野指出，月岡芳年被稱為是日本浮世繪的最後一位畫師，月岡畫的女性和服曾是當年時尚代表，雙方擷取和服中的時尚圖紋，分別創作出絲巾和陶瓷盒名為「蝶舞風華」。

陳立恆也透露，岡野對於雙方的合作非常積極，這次免費提供展出場地，包括展售都不需要法藍瓷付出任何費用，對於這種熱情他非常感動。他表示，2011年雖然進軍日本市場，但主力放在歐美和中國，透過這次的合作，他才體悟到當時應該努力往下發展更多交流，真是疏忽了。

岡野和服選擇法藍瓷成為走向世界的第一個合作對象，當然也是看上法藍瓷行銷全球66個國家的實際成績，陳立恆也很開心地表示，「蝶舞風華」還沒正式發表，有些國家代理商一看到圖片就很感興趣，其中亞塞拜然的百貨公司已經下了訂單，讓他覺得這樣的合作似乎可行。

岡野在記者會上還表示，希望繼續與法藍瓷合作，把月岡芳年的「風俗三十二相」，全部實物化。不過陳立恆的態度則較為慎重，一再強調必須以世界為目標，走出東方美學的巢臼，他強調，東方並不弱，只是能否用我們的方式去詮釋世界的美，如果有這個能耐把故事說得清楚明白，我們的產品或許就能佔據六本木的街道。

這次的「法藍瓷經典展」，陳立恆帶來了以故宮博物院鎮院三寶—北宋巨碑山水畫「谿山行旅圖」、「萬壑松風圖」與「早春圖」為創作的限量瓷品，這是首次在日本展出，另外還有前中國國主席胡錦濤送給前美國總統歐巴馬的「錦繡經綸」和「五牛圖」瓷瓶等經典品。