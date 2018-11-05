村上春樹捐原稿、唱片給母校 早大將成立「村上圖書館」

日本作家村上春樹4日在早稻田大學召開記者會，宣布將把著作原稿、資料及近2萬張典藏唱片捐給母校。早大也將為村上設立「村上圖書館」。（取自產經新聞）

2018-11-05 06:02

〔駐日特派員林翠儀／東京5日報導〕日本人氣作家村上春樹4日返回母校早稻田大學宣布將把著作原稿、書信及唱片等收藏資料捐給母校，早大也預定成立研究中心「村上圖書館」，提供國內外村上文學研究者使用。這是村上時隔37年在日本國內舉行記者會。

村上於1968年進入早大第一文學部電影演劇系，1975年才畢業。當年因為學生運動等原因經常有罷課或封閉校園，村上說他幾乎沒去上課，當年即使出席率不足，交報告也能拿到學分。而且他在就讀大學期間結婚，為了工作也沒時間上學，考試時沒準備就上場，連題目都看不懂，只好在答案卷背後寫了一大篇自己想寫的事，沒想到還得到了「很有趣」的評語並拿到成績，早大讀了7年才畢業的村上說，學校對他真的很寬容。

記者會上村上還自己爆料說，當年畢業論文，他連一本參考文獻都沒買，花了一星期隨便掰了100張稿紙，沒想到指導教授印南高一還給了他A+的成績，並鼓勵他朝著寫作之路發展。村上說，當時他心想教授真是「老番顛」了，事後想想真的被教授料中了。

對於為何要把收藏資料捐給母校，村上說他從事寫作將近40年，包括原稿、資料、書信及相關報導等多到連辦公室都不夠存放，尤其他沒有子女，哪天一旦走了，這些資料可能會四散，母校早大打算建研究中心，還有完整的建檔，對他來說真是幫了大忙。

村上還表示，研究中心成立後，對於想要研究他作品的日本人和外國人也許能派上用場，他覺得很開心，村上說，希望研究中心不只限他的作品，也能成為各國文化交流的場所，最好裡面也能設置可以舉辦講座的空間。

這次村上捐的資料中還包括他收藏將近2萬張的唱片，他說如果研究中心內能規劃一個像書房的收藏空間放他收藏的唱片和藏書那就再好不過，或許還能開個唱片聆賞會之類的。村上還說只要時間容許，他會積極參與規劃，未來研究中心公開後，他也會來露臉「畢竟是人家為我打造的場所」，不過現年已69歲的他也說，上了年紀了，不曉得能做到什麼地步。

村上上次在日本出席記者會是在37年前「聽風的歌」改編成電影上映時記者會，村上說那次他穿著短褲戴著太陽眼鏡出席，結果引來大家皺眉頭，但當時記者會主角是導演大森一樹和女主角，他只是在一旁陪著笑臉而已。

4日在早大召開的記者會，村上也是休閒打扮，卡其布外套配上黑色的T恤，腳上穿著藍色球鞋。不過他說這次的捐贈對他而言是件大事，對母校也有相對的責任，所以才會親自出席記者會好好說明清楚。長年來謝絕媒體的他，對於37年後再度於日本國內面對媒體，記者會時間還長達1個多小時，村上說，本來以為大家會問得很尖銳，結果發現大家都很親切，大概只有一個人問了比較負面的事。

將資料捐給母校的想法始於4、5年前，村上說，雖然也考慮捐給國外的機關，但最後還是覺得放在日本是首選。雙方是在今年3月洽商，捐贈時間從明年度開始。

捐贈的資料中，包括最珍貴的初期原稿，不過1979年獲得群像新人文學獎的出道作品「聽風的歌」，因為沒有影印就寄給講談社，所以沒辦法捐出，不過在旅居歐洲創作「挪威的森林」時用大學筆記本寫的第一次稿，只要找出來就會捐贈，村上說這還滿貴重的。