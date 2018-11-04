鋼鐵人槓蘋果？馬斯克：不認為未來還有必要搶買iPhone

馬斯克認為，蘋果當前雖仍能製造出色的產品，但卻不如以往打動人心。（法新社）

2018-11-04 19:00

〔即時新聞／綜合報導〕美國電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）先前才因下市推文惹出麻煩，近日接受專訪仍不改過去風格，直言當年蘋果（Apple）產品感覺已不像以往能打動人心，他不認為將來消費者還有必要特地去搶購iPhone 11。

馬斯克說話風格向來直言不諱，過去除了槓上英國救難潛水員挨告，更因為在推特宣告下市引發風波。最近他接受美國科技媒體《Record》專訪時指出，製造電動車是一回事，能否製造出人們真正喜愛、真正讓他們開心的產品是另外一回事。

談到當前美國最大科技業者蘋果公司，馬斯克指稱，蘋果過去常能推出打動人心的產品，「我很喜愛該公司的產品」，現在雖然仍然能製造出色的產品，卻已不如以往。他認為，未來人們已沒必要到商店搶購iPhone 11，相較之下，現在的特斯拉正是在製造人們真正喜愛的產品。

其實，特斯拉過去受產量、債務、執行長言行不受控等負面因素影響，根據領英（LinkedIn）數據統計，今年以來，已有至少46名員工跳槽至蘋果，除了幫助蘋果公司自駕車「泰坦」計畫（Project Titan），不少高階管理人才也受僱於軟體品質測試、汽車動力、自動駕駛、機械設計、韌體工程師和產線經理等職位。對此，馬斯克也坦承，在財務狀況吃緊下，可以給員工的錢確實比蘋果少100倍。