中國足球隊竟用軍訓拚世界盃... 專家痛批：盲目嘗試！

中國足協日前宣布成立「國家足球集訓隊」，中選的55名球員需受80天軍事訓練。（圖擷自推特）

2018-11-04 07:14

〔即時新聞／綜合報導〕中國足球隊希望踢進世界盃足球賽，最近中國官方下令，讓球員進行實際軍事訓練，不只踢足球，還要練擒拿術、接觸真槍，中國足球迷對此坦言擔心，中國體育界也批評，這根本是「外行領導內行、盲目嘗試」！

針對中國足球隊的做法，《BBC》戲稱這不是「假新聞」，是完全正確無誤的真消息，目前中國足球隊正在山東泰安進行名為「為夢想拚搏」的訓練，但訓練內容不只有足球，還包括軍訓的格鬥訓練、擒拿術，甚至半夜緊急集合，也接觸到了真槍。

根據訓練營的規定，球員必須剃平頭、沒收手機、每週固定發放手機等，上週隊員們跑完20公里武裝越野訓練後，終於獲准用手機和家人、朋友通話。

中國足球迷著急表示，軍訓沒接觸足球，也沒有進行專業的體能儲備訓練，擔心球隊能否在軍訓結束後短時間內恢復狀態，磨合戰術，提高整體水平。專家則用「急功近利、眉毛鬍子一把抓、外行領導內行，盲目嘗試」等重話批評此政策。

報導指出，早在2007年，中國足球隊就曾在廣州進行過軍訓，力拚踢進世界盃，不過當年在最重要的世界盃亞洲區20強賽上，以1勝3平2負小組墊底的成績無緣世界盃。