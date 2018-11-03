男童遭食肉菌感染 背部大片被「吃掉」

2018-11-03 23:03

〔即時新聞／綜合報導〕中國內蒙古一名男孩在前些日子背上冒出許多紅斑點，家人以為是水痘，以為擦藥就會痊癒，沒想到日前男孩的背突然出現大面積瘀青，男孩還一度休克，嚇得父親將孩子帶去醫院檢查，才知道孩子遭食肉菌感染。

根據中媒報導，來自呼和浩特市土默特左旗的32歲男子表示，自己即將滿3歲兒子的背上最近忽然冒出許多紅斑點，起初以為只是普通的水痘，只買了藥擦，但沒想到在上個月27日，兒子背部患處突然變成大面積紫黑色瘀青，嚇得他趕緊將兒子帶去呼和浩特市中心找醫生。但找了幾家醫院，男童的病情未見好轉，反而愈來越嚴重，男童甚至一度陷入休克。

終於在上月29日，男童轉院到大醫院，被診斷出壞死性筋膜炎，又稱「食肉菌」感染。據悉，食肉菌會侵蝕人體脂肪及筋膜，如果沒有治療，這種細菌真的有可能將患者「從內部開始吃掉」！不用多久就會造成患者中毒性休克，再來更嚴重就是多重器官功能衰竭，甚至死亡。

醫生表示，這種感染病症極為罕見，男童馬上就住進了加護病房，轉院當天下午就進行了第一次手術，本月1日又進行了第2次手術。經過2次手術的男童，遭食肉菌感染的腐肉部分都已經清除，病情也獲得控制，父親也欣慰表示兒子的精神看起來好多了。但醫生指出，之後還得再進行第3，甚至是第4次手術，才能確保遭到細菌感染的患處腐肉已經徹底被清掉，將感染風險降到最低。