中國經濟變得非常糟！ 川普：他們超想達成協議

川普說，中國經濟因為關稅變得非常糟糕，他們非常希望與美國達成貿易協議，但他警告，如果無法達成協議，將對中國2670億美元的商品進行課稅。（美聯社）

2018-11-03 13:10

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普即將在本月G20（20國集團）峰會期間，與中國國國家主席習近平會晤。川普2日說，中國經濟因為關稅變得非常糟糕，他們非常希望與美國達成貿易協議，但他警告，如果無法達成協議，將對中國2670億美元的商品進行課稅。

綜合媒體報導，川普2日準備從白宮離開前往維吉尼亞州的競選活動，接受媒體訪問時表示，「我認為我們將與中國達成協議，我認為這對所有人來說都是一個非常公平的交易，但對美國來說這將是一件好事。」

川普指出，談判已經進展到中國似乎更傾向於達成貿易協議，並暗示該國可能感受到經濟壓力。川普說，「我知道他們想要達成協議，他們受到了很大的打擊，經濟一直非常非常糟糕」、「他們超想達成協議」、「他們想得不得了」。

他還說，如果中國不與美國達成協議，他可能會對中國進口到美國的另外2670億美元商品徵收25%關稅，並補充稱中國經濟受到美國之前關稅「非常嚴重打擊」。

到目前為止，美國對價值2500億美元的中國商品徵收關稅，而中國則報復對美國商品徵收1100億美元的關稅。