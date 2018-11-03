比台北小巨蛋大30倍 中國加大新疆再教育營規模

澳洲智庫報告指出，中國正在加速擴建新疆再教育營規模，（擷自ASPI官網）

2018-11-03 10:58

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲智庫「澳洲戰略政策研究所」（ASPI）最新研究報告顯示，儘管國際批評聲浪不斷，中國政府仍在今年夏季擴建拘留維吾爾族人的再教育營，其中28處營區，近3年來面積更是擴大了超過4倍。

中國政府在新疆維吾爾自治區廣設再教育營，美方官員與聯合國專家估計，數十萬人可能被關進這些拘留中心。面對外界的質疑聲浪，中國政府從起初的否認，近幾週開始轉變說法，聲稱相關設施是「職業技能教育培訓」，但仍不願透露營區總數和關押人數。

澳洲戰略政策研究所近日公布報告顯示，新疆28處再教育營面積仍不斷擴大，自2016年初以來，這些營區的總樓地板面積增加465%，研究也發現，夏季擴建的速度加快，最近兩年7至9月面積增加最顯著。截至9月底，這28處營區總樓地板面積達270萬平方公尺，與台北小巨蛋（總樓地板面積約9萬900餘平方公尺）相比，這28處營區更是大了近30倍。

報告結論指出，新疆再教育營面積擴大的速度之快，有如中國在南海爭議水域造人工島，「中國政府已顯著改變新疆地貌，其他國家根本沒什麼時間反應」。