曾希望看見共產黨垮台... 金庸遺願未完成

金庸曾多次主張反共產主義制度，支持思想言論自由，並且還認為能在有生之年看見中國共產黨垮台。（路透資料照）

2018-10-31 13:38

〔即時新聞／綜合報導〕武俠小說泰斗、筆名「金庸」的查良鏞30日在香港病逝，享耆壽94歲。金庸曾多次主張反共產主義制度，支持思想言論自由，並且還認為能在有生之年看見中國共產黨垮台。

1991年金庸接受香港《壹週刊》專訪時表示，中國政局只宜漸變，不宜劇變，他從來都反對共產黨主義制度，但現實是這樣，不能說希望共產黨垮台，它便會垮台。金庸說，共產黨一垮台，就會造成政局混亂，香港也一定垮台，但只要中國有500萬人過來就足夠了，改變需要時間，經濟慢慢發展。

「我相信在我的這一生應可看到共產黨垮台。」金庸說，現在全中國已經沒有甚麼人信認共產主義，連那些高官，甚至中國前領導人鄧小平信不信也大成問題。

金庸認為，很多中國人都會像《鹿鼎記》主角韋小寶，這是中國民族性格裡很強的一點，就像魯迅描寫阿Q的精神勝利法，韋小寶的精神是中華民族文化成功發展到今天的因素之一，因為他很會適應環境。金庸說，短期來看，像是沒有原則，但也能看成是一種韌力，這次不行，就先退下，下次再反攻，但現實環境壓迫險惡，中國人還要長期做韋小寶。

綜合媒體報導，金庸早年曾在《大公報》工作，原本對共產黨有許多期許，但在文化大革命之後，開始對共產黨失望，他創辦《明報》之初，曾多次撰文批評共產黨，但之後又支持文革前後被打倒的鄧小平等人。