義大利風暴增至11死 強風掀10米高長浪重創市區

義大利風災致死人數已增至11人。（路透）

2018-10-31 10:55

〔即時新聞／綜合報導〕義大利多個城市週一（29日）遭低壓風暴襲擊，當地刮起時速超過強風，掀10公尺高巨浪襲擊沿海地區，造成海水倒灌等災情，當局證實，風災致死人數現已增至11人。

此前報導指出，這次災情源自於週一襲擊當地的一個巨大低壓系統，為為義大利北部帶來強風豪雨，威尼斯水位一度高漲至156.2公分，創下過去10年最高水位紀錄，境內地勢低窪地區無不遭水淹沒，就連架高的人行道都出現淹水狀況，當地居民及遊客紛紛穿上雨鞋涉水而過，部分地區更因積水過深無法通行，

氣象專家指出，低壓系統帶來的極端天氣引發巨浪，大量海水越堤灌入市區，與豪雨綜合影響下，著名景點聖馬可廣場（St.Mark's Square）和鄰近的聖馬可大教堂（St. Mark’s Basilica）遭洪水淹浸，當地傳媒稱，這是過去一世紀以來，聖馬可大教堂第二次發生淹水狀況。

報導稱，強風巨浪侵襲海岸線，摧毀大量停泊於碼頭的豪華遊艇，其中停泊於知名「Carlo Riva Marin」遊艇碼頭的390艘遊艇逾半數遭到摧毀，碼頭管理者史加皮諾（Marina Scarpino）表示，10公尺高的大浪連續襲擊碼頭數小時，超過設計承受上限的6.5公尺，最終導致潰堤。