貿易戰延燒 「遊客」恐成中國秘密武器

2018-10-31 10:42

〔即時新聞／綜合報導〕今年5月到9月，申請美國商務、旅遊和教育簽證的中國人較去年同期減少10萬2千人，比例下降13%。在美中貿易戰持續、甚至可能升級之際，美國強烈關注北京是否會將「遊客」當作武器。

根據《華盛頓郵報》報導，中國外出旅遊人數眾多，但北京政府近年屢將旅遊業當作懲罰他國的武器。去年南韓政府因執意佈署美國導彈防禦系統，遭北京以禁止中國旅行社組團前往韓國反擊，短短數月內，南韓旅遊業者損失近70億美元（新台幣約2167億元）。

報導表示，中國當局若下達旅遊禁令，將讓美國旅遊業蒙受其害，去年旅遊業為美國航空公司、旅館和旅遊業者帶來320億美元（新台幣約9910億元）收入，是美對中銷售飛機所得收入的兩倍。此措施也可能傷害美國大學，去年中國到美國留學人數高達35萬人，較外籍學生人數排名第2的印度多出約一倍。

報導提及，今年到美國旅遊、留學和商務旅行的中國人明顯減少，尚不是因為北京的直接禁令，而是7月時中國駐美大使館曾告誡「美國治安不佳」。未來，中國是否可能用旅遊當作貿易戰武器，一位不具名的美國政府高級官員表示：「我們已經預期中國會多方嘗試，以促使我們退讓」、「中國不會成功，但我們也不希望他這麼做」。