尚比亞發現5655克拉祖母綠 價格難以估計

寶田形容，這塊「獅子」祖母綠具有極佳的淨度和高度平衡的金、綠色調。（圖取自Gemfields推特）

2018-10-31 00:28

〔即時新聞／綜合報導〕總部設於倫敦的寶田公司（Gemfields）週一（29日）宣布，其在尚比亞的礦山發現了重達5655克拉的祖母綠，具有極佳的淨度和高度平衡的金、綠色調，下個月將在新加坡拍賣，價格難以估計。

綜合外媒報導，這塊罕見的綠色寶石產自全球最大的祖母綠礦區「Kagem」，地質學家拉卡許（Debapriya Rakshit）和資深礦工卡佩塔（Richard Kapeta）本月2日在「Kagem」露天礦區東部發現這塊寶石。

寶田公司選擇用「Inkalamu」命名這塊祖母綠，在當地語言中意為「獅子」，以表彰2個野生動物保護合作夥伴所做的傑出貢獻。寶田將把祖母綠的10%銷售收益捐給前述2組織。

「獅子」祖母綠將於下月在新加坡拍賣，參與的買家是約45名獲得批准的拍賣夥伴。寶田表示，「相較於鑽石業，像『獅子』這樣特別大的祖母綠，價格特別難以預測」。

《CNN》指出，「獅子」並非寶田在該礦區發現最大的祖母綠，該公司礦工在2010年發現一塊重達6225克拉的祖母綠，被寶田命名為「Insofu」，意為大象。