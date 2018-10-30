中國派學者到西方大學獲取軍事技術 澳智庫：人數多達2500名

澳洲戰略政策研究所報告指出，中國多年來派遣了2500名隸屬於軍方的科學家前往美國等西方國家大學，收集「能促進中國軍事科技進步的知識」。（法新社）

2018-10-30 07:16

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲戰略政策研究所（ASPI）週一發表報告指出，中國多年來派遣了2500名隸屬於軍方的科學家前往美國等西方國家的大學，收集「能促進中國軍事科技進步的知識」。

根據《美國之音》報導，澳洲戰略政策研究所這項報告指出，中國軍方大學在過去10年來派遣多達2500名的研究人員，前往美國、英國、澳洲等西方國家，許多人都隱瞞他們的軍方背景。報告作者喬斯科（Alex Joske）表示，中國的主要目標集中在導航科技、電腦科學和人工智慧，尤其是軍民兩用科技領域，而中國軍方派出的學者並不會和當地國家的軍方官員直接接觸，而是專心收集「能促進中國軍事科技進步的知識」。

該報告舉例，中國曾派遣多名研究人員訪問英國多所大學，並持續在超音速燃燒衝壓發動機等領域跟英國展開合作項目。超音速燃燒沖壓發動機可應用於音速6倍的「高超音速飛機」，中國高超音速燃燒沖壓發動機計劃負責人、「中國國防科技大學研究生院」院長王振國就曾和外國科學家共同發表過18篇研究報告。