平安時代貴族裝扮出閣 日本絢子公主降嫁平民脫離皇族

日本明仁天皇的堂姪女、絢子公主今（29）日出嫁，她以平安時代髮型和服裝現身大喜日，與「日本郵船」公司職員守谷慧在明治神宮舉行婚禮。（美聯社）

2018-10-29 18:52

〔即時新聞／綜合報導〕日本明仁天皇的堂姪女、絢子公主今（29）日出嫁，她在大喜日以平安時代髮型和服裝現身，與「日本郵船」公司職員守谷慧在明治神宮舉行婚禮。絢子婚後將脫離皇籍，日本皇室成員再減少一人。

綜合日媒報導，在天皇長孫女真子公主婚期延遲後，日本皇室今年6月底宣布，現年28歲的絢子將與32歲的守谷慧結婚。這也是2014年10月絢子二姊、千家典子出嫁後，日本皇室再次有女性皇族結婚。

婚禮在東京澀谷區的明治神宮舉行，今日上午11時30分許依日本神道儀式進行；絢子穿著平安時代的服裝，以小袿和長袴裝束現身，髮型也採用平安時代貴族女性的「大垂髮」，將頭髮束於腦後。守谷則身穿男士晨禮服，

賓客包括絢子的母親高圓宮妃久子、大姊承子等皇族、守谷的親屬等，共約30人出席觀禮。絢子父親高圓宮憲仁親王已於2002年過世。宮內廳表示，絢子與守谷慧喝過「交杯酒」之後，交換了結婚戒指。守谷將立誓實現夫妻圓滿的「誓詞」供到神前後，兩人一起獻上了玉串。

絢子向媒體表示：「得到許多人的祝福，感受到這是多麼幸福的事。」談到婚後生活，絢子說，希望藉由日常生活裡的不平凡，及那些無可取代的生活瑣事，跟守谷2人一同感受幸福與喜樂。守谷則說，絢子接下來要過跟過去不同的生活，他會儘可能好好支持絢子，2人攜手向前，建立一個笑聲不斷的家庭。

宮內廳職員下午代替新人向東京都港區政府進行結婚登記，絢子將脫離皇族身份，跟守谷在東京都港區的華廈中展開兩人新生活。

日本皇室成員因此剩下男性5人、女性13人。