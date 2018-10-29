英超冠軍隊老闆確定墜機罹難 球迷落淚擺鮮花哀悼...

球迷在球場旁擺滿鮮花。（路透）

2018-10-29 09:41

〔即時新聞／綜合報導〕英格蘭足球超級聯賽（英超）隊伍萊斯特城（Leicester City）泰籍老闆維猜（Vichai Srivaddhanaprabha）的直升機，英國時間27日不幸墜毀，原本還不確定維猜是否在機上，球隊在當地時間28日確認，維猜和機上4名人員全數罹難。

綜合外媒報導，維猜的直升機在27日賽後起飛，隨後墜毀就在球場旁的停車場，事發第一時間不少球隊隊職員陷入哀傷情緒。稍早球團發表聲明，「我們用最深切的遺憾和破碎的心證實，上週六直升機在皇權球場外墜毀時，俱樂部主席維猜和其他4人在機上，他們都失去了性命，沒有人生還。」

根據警方資料，除了維猜之外，死者還包括他的2名隨行人員納沙拉（Nursara Suknamai）和卡佛彭（Kaveporn Punpare）、機師史瓦佛（Eric Swaffer）、機師的夥伴伊莎貝拉（Izabela Roza Lechowicz）。

得知維猜不幸罹難後，萊斯特城的民眾也陷入哀傷，他們自發性在事發地點放了數以千計的花束和圍巾，對維猜表示哀悼。萊斯特城前鋒瓦爾迪（Jamie Vardy）也在推特上寫道，「很難找到適合的話，但對我來說，你（維猜）是一個傳奇，一個對於萊斯特城俱樂部的靈魂來說，是很不可思議的人，謝謝你做的一切。」

英超執行長斯庫達默（Richard Scudamore）也說，「維猜是一位紳士，以他的禮貌和魅力贏得了比賽，我們會非常想念他，他對萊斯特城和整個城市的影響，我們將永遠銘記在心。」此外，歐洲各大聯賽的足球俱樂部，包括巴黎聖日耳曼、國際米蘭、托特納姆熱刺隊等，也紛紛向維猜表示哀悼。

維猜經營球隊相當用心，和球員關係良好。（路透）

球迷神情哀傷。（法新社）