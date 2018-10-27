強國法院拍賣柴犬！500人民幣起標 為落跑飼主抵債

柴犬「登登」的原主人失聯已久，沒付寄養費，法院只好透過法拍替登登找新家。（擷取自拍賣網站）

2018-10-27 20:22

〔即時新聞／綜合報導〕因為找不到原主人，中國北京朝陽法院日前在微博發文說，要法拍一隻4歲柴犬「登登」，11月10日上午10點在拍賣網上開放競標，引發網友熱烈討論。目前已有1945人報名拍賣、1萬6000多人設置提醒、達20萬人次圍觀點閱。

綜合外媒報導，原主人把柴犬「登登」寄養在北京寵樂信信息服務中心，並付清1年的服務費。寵樂信工作人員說，一開始原主人時不時會接登登回家，一年後卻失去聯繫，電話不接、簡訊不回，登登就此留在中心，至今已四年多。

2017年，被拖欠兩年服務費的服務中心上訴法院，但原主人始終未到庭應訊，法院於是判寵物中心勝訴。

服務中心負責人汪小姐說，除了狗糧、疫苗費，中心每年寄養寵物達70、80隻，無力再照顧登登，「畢竟牠是一條生命，不是普通貨物，還是想讓主人把牠接走。」中心發了好幾次認領公告，原主人仍沒出現，寵物中心只好申請強制執行。

北京朝陽法院說，登登的所有權歸原主人所有，服務中心無權擅自買賣，加上考慮到犬隻需要人照顧，法院遂以司法拍賣的方式幫登登找個家。

拍賣網站介紹說，雄性日本柴犬登登今年4歲，身高40厘米，體長50厘米，體重10公斤左右，打過疫苗並結紮。

中國網友們表示，「十分心動了，試問誰不想要？」、「祝登登能找到靠譜的新家」、「第一次見到被法院拍賣的狗，又可憐又好笑」。

這隻「特別的拍賣品」於11月10日上午10點開始競標，起拍價人民幣500元，每次加價幅度為人民幣10元。