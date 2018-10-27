美中對抗成和解催化劑 習安會確立中日「新時代三原則」

安倍晉三（左）與習近平（右）達成中日新時代三原則共識。（美聯社）

2018-10-27 15:50

〔即時新聞／綜合報導〕日本首相安倍晉三出訪中國備受禮遇，被外界視為是中日走向合作的徵兆之一。安倍與中國國家主席習近平在會面後確立了兩國關係的「新時代三原則」，分別為「化競爭為協調」、「成為合作夥伴而非威脅」、「推進自由公平的貿易」。

根據《共同社》報導，安倍昨日與習近平、中國國務院總理李克強個別會面，確立了新時代中日關係的三個原則，為「化競爭為協調」、「成為合作夥伴而非威脅」、「推進自由公平的貿易」，安倍亦要求中國就船隻進入釣魚台周邊海域一事做出改善，並邀請習明年訪問日本，習近平稱會認真考慮。

在習安會中，安倍強調希望與中國合作，為世界的和平穩定做出貢獻。習近平則說，中日關係重回正軌的趨勢已經顯現，而在中日戰爭中，中國人民遭逢了巨大民族災難，日本人民亦受到嚴重傷害。

中日兩國因歷史因素和領土問題，多半處於關係不佳的狀態，但隨著美中在貿易與軍事問題交鋒，成為中日拉近距離的契機。中國官媒《環球網》也陸續刊出了《中日關係以往震盪，不能完全歸咎於其中一國》、《中日解開疙瘩，有難度但非不可能》等軟性文章，可見官方態度與過去相比有所不同。