日食進口管制未如預期解禁 安倍訪中撲空

2018-10-27 15:30

〔駐日特派員林翠儀／東京27日報導〕要求中國全面解除對日本食品進口管制措施，是日本首相安倍晉三這次正式訪問中國的焦點項目之一，但從結果來看，中國承諾「將基於科學評估積極考慮放寬」，未如預期直接宣布解禁，具體項目和放寬的程度依舊不明朗。

中國在2011年核災後，宣布禁止東京、福島等10都縣的食品和飼料進口，其他道府縣的產品也必須附上產地證明。日本共同社日前報導，安倍這次訪中前，中方透過外交管道告知願意放寬進口管制措施，可能縮小管制範圍。對此日方也充滿期待，日本政府相關人士認為，若能達成某種共識，將是日中關係改善的象徵性事項。

安倍26日與中國總理李克強進行會談，會後的聯合記者會上安倍表示，中方表明將基於科學評估積極考慮放寬。兩國外相河野太郎與王毅也就此事進行會談，河野表示日本食品安全性已得到十足的證明，希望中方解禁，但最後雙方僅達成繼續協商的共識。

事實上，今年5月李克強訪日後，中方即已示意考慮放寬日食進口管制，日方也同意中國成立工作小組進行協商，原本預期這次安倍訪中將得到具體解禁承諾，例如縮小管制範圍，但李克強說的「基於科學評估積極考慮放寬」等於沒有進度。

日本每日報新聞解讀，日食進口管制解禁無法在這次會談拍板定案，可能與中國國內輿論對解禁問題仍持強烈反對態度有關。