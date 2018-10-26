希臘外海6.8淺層強震 義大利、阿爾巴尼亞都有感

美國地質調查所（USGS）表示，希臘外海今天稍早發生規模6.8的強烈地震，就連義大利和阿爾巴尼亞都能感受到地震，但目前沒有傳出關於建築物損壞或傷亡的報告。（圖擷取自美國地質調查所）

2018-10-26 08:08

〔即時新聞／綜合報導〕美國地質調查所（USGS）表示，希臘外海今天稍早發生規模6.8的強烈地震，就連義大利和阿爾巴尼亞都能感受到地震，但目前沒有傳出關於建築物損壞或傷亡的報告。

綜合媒體報導，地震最初報告為芮氏規模7.0，地震發生在當地時間26日凌晨1時54分（台灣時間26日清晨6時54分），震央位於愛奧尼亞海（Ionian Sea），位於希臘南部伯羅奔尼梭半島（Peloponnese）巴特拉斯市（Patras）西南方約133.5公里處。

義大利、馬爾他、阿爾巴尼亞和馬其頓等地都能感受到地震，美國地質調查所估計有1930萬人可感受到這波地震，其中5.4萬人可能感受到強烈或非常強烈的地震。

希臘首都雅典一名消防隊官員指出，目前沒有建築物損壞或人員傷亡的早期報告。

報導提到，地震相當淺，地震深度只有16.5公里，但在當地時間凌晨1時54分發生規模6.8地震後，大約半小時又發生規模5.2餘震。