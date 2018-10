無懼炸彈包裹 CIA前局長繼續罵川普：照照鏡子...

2018-10-26 00:37

〔即時新聞/綜合報導〕美國炸彈包裹事件未息,至25日前總統歐巴馬、前國務卿希拉蕊等已有9人收到,受害者都是曾批評川普的人或機構。其中,中情局(CIA)前局長布倫南(John Brennan)稍早在推特(Twitter)發文,要美國總統川普「照照鏡子」,抨擊他的言論「可恥」,還直言「批評你的人不會因為受到恫嚇就變得沉默。」

本報稍早報導,批評川普的人或機構,例如美國民主黨高層或支持者,甚至媒體機構近日接連收到炸彈包裹,就連奧斯卡影帝勞勃狄尼洛(Robert De Niro)名下的餐廳也在25日收到類似包裹,所幸當時餐廳沒有人,防爆小組已安全移除。

布倫南稍早發推特向川普喊話,「不要再怪別人了,照照鏡子。你的煽動性言論、辱罵、謊言和鼓勵暴力都是可恥的。」還語重心長地說,「端正你的言行...嘗試讓自己像個總統吧。美國人民值得有個更好的總統。」最後他直言,「批評你的人不會因為受到恫嚇就變得沉默。」

Stop blaming others. Look in the mirror. Your inflammatory rhetoric, insults, lies, & encouragement of physical violence are disgraceful. Clean up your act....try to act Presidential. The American people deserve much better. BTW, your critics will not be intimidated into silence. https://t.co/cS5qNiuU7o