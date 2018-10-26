無懼炸彈包裹 CIA前局長繼續罵川普：照照鏡子...

前局長布倫南（John Brennan）稍早在推特（Twitter）發文，要美國總統川普「照照鏡子」。（路透）

2018-10-26 00:37

〔即時新聞／綜合報導〕美國炸彈包裹事件未息，至25日前總統歐巴馬、前國務卿希拉蕊等已有9人收到，受害者都是曾批評川普的人或機構。其中，中情局（CIA）前局長布倫南（John Brennan）稍早在推特（Twitter）發文，要美國總統川普「照照鏡子」，抨擊他的言論「可恥」，還直言「批評你的人不會因為受到恫嚇就變得沉默。」

本報稍早報導，批評川普的人或機構，例如美國民主黨高層或支持者，甚至媒體機構近日接連收到炸彈包裹，就連奧斯卡影帝勞勃狄尼洛（Robert De Niro）名下的餐廳也在25日收到類似包裹，所幸當時餐廳沒有人，防爆小組已安全移除。

布倫南稍早發推特向川普喊話，「不要再怪別人了，照照鏡子。你的煽動性言論、辱罵、謊言和鼓勵暴力都是可恥的。」還語重心長地說，「端正你的言行...嘗試讓自己像個總統吧。美國人民值得有個更好的總統。」最後他直言，「批評你的人不會因為受到恫嚇就變得沉默。」