非洲唯一女元首 衣索比亞選出首位女總統

非洲國家衣索比亞國會今日投票通過，任命薩勒-沃克·祖德（Sahle-Work Zewde）為衣索比亞總統。右為總理阿比（Abiy Ahmed）。（法新社）

2018-10-25 22:29

〔即時新聞／綜合報導〕非洲國家衣索比亞出現首位女總統！國會今（25）日投票通過，任命薩勒-沃克·祖德（Sahle-Work Zewde）為衣索比亞總統，這也是現在非洲唯一的女元首。

綜合外媒報導，68歲的薩勒-沃克是名資深外交官，曾任衣索比亞前駐外國大使和聯合國官員。在前總統穆拉圖（Mulatu Teshome）辭職後，國會週四以無異議表決，通過由薩勒-沃克取代不明原因辭職的穆拉圖，出任這個多半屬於「虛位」的職務。

薩勒-沃克宣誓就職後說，她承諾將致力讓該國實現兩性平等。薩勒-沃克也承諾促進和平，她向國會表示：「我敦促大家，以母親的民意維護我們的和平，因為母親是第一位因缺乏和平而受苦的人。」

女人當家 上週出爐新內閣半數是女性

今年4月上台的改革派總理阿比（Abiy Ahmed）上週甫任命編制精簡的20人內閣，其中半數是女性，包括第一位女國防部長。《BBC》指出，新內閣可能存在兩性平等，但在其他地方還有很長的路要走。

薩勒-沃克現在是非洲唯一的女總統，上一位非洲國家女元首是模里西斯前總統古里布-法基姆（Ameenah Gurib-Fakim），她在3個月前因財務醜聞下台。她否認有錯。