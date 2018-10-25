英國醫生研發這款化妝品 號稱可以防強酸攻擊

英國女模凱蒂派博（Katie Piper，見圖）2008年曾被男友潑硫酸，造成全臉和頸部嚴重灼傷、左眼失明，她現在走出陰霾，擔任電視節目主持人。（美聯社）

2018-10-25 23:47

〔即時新聞／綜合報導〕英國1名32歲女博士兼神經外科醫生，10年來一直在調配防酸的化妝品，如今她開發出一種化合物，號稱可保護使用者免於強酸攻擊。

綜合外媒報導，英國女模凱蒂派博（Katie Piper）2008年被當時的男友潑工業硫酸，造成她全臉和頸部嚴重灼傷、左眼失明，這件事令艾哈邁德（Almas Ahmed）非常難過，但也給了她靈感，致力研發防強酸的產品。

近年英國潑酸攻擊事件有增加，光是2016年就發生了450起，是2014年的2倍。艾哈邁德表示，她知道潑酸事件在亞洲國家也十分嚴重，她已經開發出一種叫做「Acarrier」的化合物，該物質結構很強，不會和任何腐蝕性物質產生化學變化。

艾哈邁德說明，「Acarrier」防水、防酸，可以承受400度的高溫，而且外觀、質地、氣味和一般化妝品差不多。她還舉例，如果不小心被熱茶潑到臉，也不會因此燙傷。現在該物質已經應用在粉底液中，她希望不久後後可以擴及到保濕霜和防曬乳。該產品目前正在印度進行測試，再來希望盡快獲得英國藥物和保健產品監管署（MHRA）核准上市。