全美3800萬人曾使用古柯鹼 每年奪命逾萬

2017年，緝毒局在美國東海岸緝獲大量古柯鹼，其中有7％混有芬太尼成分。專家認為，芬太尼是近年服用古柯鹼死亡案例增加的背後主因。（歐新社）

2018-10-24 21:40

〔即時新聞／綜合報導〕美國「疾病管制與預防中心」（CDC）最新數據顯示，全美吸食古柯鹼的死亡人數創下歷史新高，過去12個月來已有1萬4205名美國人因服用過量古柯鹼死亡，比前一年增加22％，引起政府與專家的擔憂。

綜合外媒報導，CDC數據指出，全美12歲以上的人口，有3800萬人曾在他們生命中的某個時間點使用過古柯鹼，其中有470萬人持續服用古柯鹼。2017年時，緝毒局在美國東海岸緝獲的大量古柯鹼中，有7％混有芬太尼成分，較2016年又增加6％。

專家認為，芬太尼是讓服用古柯鹼死亡案例增加的背後主因。芬太尼是一種致命的合成鴉片類毒品，其效力是海洛因的50倍，儘管近年吸食純鴉片的死亡人數逐漸下降，但吸食過量芬太尼的死亡人數卻開始上升，目前仍不清楚芬太尼是被故意還是被不小心混入幾批古柯鹼内。

美國衛生部長艾薩（Alex Azar）表示，雖然鴉片類藥物的過量服用問題逐漸好轉，不過服用古柯鹼這類型興奮劑的死亡率卻開始上升，現在要宣布勝利仍為時過早。

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