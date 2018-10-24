黑海底發現「鬼船墓場」 60多艘1300年以上的古沈船現蹤

在黑海底發現鬼船墓場，現場有60多艘逾1300年以上的古沈船，其中最老的是一艘2400年前的古希臘沈船（圖）。（法新社）

2018-10-24 07:16

〔即時新聞／綜合報導〕考古學家在黑海水底發現一艘全球最古老的保存完好沉船，據推斷，這一艘可能是2400年前的古希臘沈船，附近更一次大舉發現60多艘古船，大多在1300年前至2400年前的古沈船，當中有些木雕同樣保存良好，震奮考古人員，而此處堪稱是鬼船墓場。

綜合媒體報導，被發現最古老的一艘木船，長75呎（約22.8公尺），判斷是古希臘木船，距今逾2400年，木船的桅杆、方向舵和船槳仍然存在，被發現的地點是黑海水下約2000公尺的海底，研究人員指出，因該海域水底缺乏光線和氧氣，微生物難以生存，以致木質船體未被過多破壞，保持良好狀態。

研究人員表示，類似古船特點，過去只在書本和草圖上見過，首次出現古船真貌，古船的樣貌曾出現在一個古希臘陶器「海妖花瓶」（Siren Vase）的圖案上，這次古船終於現身，因此相信這是一艘貿易船。

這項計畫主要調查員、南安普敦大學（Universityof Southampton）教授亞當斯（Jon Adams）則表示，以前從不敢相信，一艘古沈船可以在2000公尺深的海底保存完好，「這將改變我們對古代世界造船術和航海業的理解。」

除了這艘古希臘木船，研究人員還發現另外60多艘古船，大部分是在1300年前的沈船，主要來自古羅馬、拜占庭和土耳其帝國，部分船隻上的木質雕刻都還保持良好，甚至在一艘約2000年的古羅馬大船上，發現一條完整的纜繩。

據報導，黑海海洋考古計畫（Maritime ArchaeologyProject）原本是在保加利亞海岸附近調查氣候及尋找石油氣，意外發現沉船。