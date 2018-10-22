澳門中聯辦主任死因不單純？ 郭文貴：被幹掉的

郭文貴爆料，澳門中聯辦主任鄭曉松「實際上是被幹掉的」。（路透資料照）

2018-10-22 11:41

〔即時新聞／綜合報導〕10月21日，中國國務院港澳事務辦公室發布消息稱，中國中央人民政府駐澳門特別行政區聯絡辦公室主任鄭曉松，因患抑鬱症於20日晚在其澳門住所墜樓身亡。然而其死因卻引發外界質疑。中國流亡富商郭文貴今日發布簡短影片爆料，鄭曉松「實際上是被幹掉的」，更說「香港的中聯辦，姓王的哥們也快了」。

由於世界上最長的跨海大橋「港珠澳大橋」將於23日舉行開幕典禮，傳出中國國家主席習近平將親自主持開幕儀式，鄭曉松身兼中共第19屆中央委員，在去年9月出任澳門中聯辦主任前，也曾擔任過中共中央對外聯絡部副部長、中共福建省委員會常委及福建省副省長等職務，這時他突然輕生的消息，引發外界產生各種聯想。

中國流亡富商郭文貴今日發布影片，表達對鄭曉松墜樓身亡的看法，「又自殺了！實際上是被幹掉的」，郭文貴爆料，「鄭曉松最好的哥們就是孟宏偉！」，似乎暗示鄭曉松之死與孟宏偉被失蹤事件有關聯。

郭還表示，此二人和現任中國公安部副部長孫力軍是「拜把兄弟」，但也沒擋住孟宏偉被抓、鄭曉松被跳樓。郭還預告，「香港的中聯辦姓王的哥們也快了！大家往下看吧！」似乎是暗示現任香港中聯辦主任王志民將出事。

郭文貴認為，過去幾年中國政府的打貪，是「以黑治國」的第一輪，收拾全國貪官，把打貪收繳的財富聚集到幾個大家族，現在則是進行以黑治國的第二輪循環，將針對第一輪參與打貪的人進行清算，「所有過去這五年抓人的人，都將被抓，大家拭目以待！」，更透露「接下來很多人會跳樓、很多人自殺和被殺，特別是公檢法、中紀委」。