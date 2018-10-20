東京影展「台灣未來電影週」 23部短片登場

「東京台灣未來電影週」20日在駐日台灣文化中心開幕（記者林翠儀攝）

2018-10-20 23:26

〔駐日特派員林翠儀／東京20日報導〕台灣未來影像發展協會、駐日台灣文化中心與東京國際電影節（東京影展）合作的「東京台灣未來電影週」20日開幕。開幕首場播出2位台灣年輕導演的電影短片「不發火」和「京劇豈是路」受到觀眾好評，盛讚台灣電影界的未來前途無量。

即將在25日舉辦頒獎典禮的東京影展是亞洲前三大影展之一，每年都有來自全球的製片參加，台灣與東京影展合作，舉辦「東京台灣未來電影週」和「東京國際影視展台灣之夜」，提高台灣影像、影視作品的國際曝光度。

20日起在駐日台灣文化中心舉辦2天的「東京台灣未來電影週」，共有23部台灣電影短片和動畫參展。首場播出的2部短片為徐浩軒導演的「不發火」和蘇家弘導演的「京劇豈是路」2人均是首次到東京參展。

「不發火」內容描述軍中戰車士兵面臨「高級裝備檢查」前的故事，4名戰車士兵因為不知如何處理多出來的裝填桿而兵荒馬亂。短片中出現了空氣戰車、高裝檢及飛彈誤射等，雖然日本男性並無服兵役義務，無法馬上引發共鳴，不過大家都看得津津有味，有位日本年長的觀眾表示，導演的用幽默輕快的方式表現，讓他了解台灣年輕人對軍隊的看法似乎沒有那麼沈重。

導演徐浩軒則解釋，空氣戰車不是虛構的，而是真實的訓練課程，看起來像在原野上演舞台劇，軍隊似乎不在準備打戰而在準備裝備檢查，這些事讓他覺得很荒謬，所以想把這個經驗拿來拍電影短片。

參與觀後座談會的台日國際協拍製片曹新祐補充說，在台灣有句話「給我100萬也不想再當一次兵，但是給我100萬也不會賣掉當兵的回憶」，引起台上2位導演猛點頭。

「京劇豈是路」則是記錄新一代京劇演員葉育德為了推廣京劇，嘗試在街頭表演的短片，導演蘇家弘表示，7年前曾為葉育德等人的公益表演做影像記錄，了解到葉育德對京劇的熱愛而決定拍攝記錄片。

電影觀後的座談會上，有日本觀眾表示，京劇就像日本的歌舞伎，對年輕人來說都很遙遠，他很感動台灣「天然獨」年輕人表現出來的影像非常不一樣，很具親和力，他稱讚台灣電影界的未來前途無量。

座談會引言之一的日本國際製片夏原健表示，日本年輕導演雖然也很努力，但台灣的年輕導演有完整的教育，能做出高水準和高技術的電影，亞洲電影界日台韓競爭激烈，但大獎通常都被台灣導演拿走。

3年前爭取與東京國際電影節合作，舉辦台灣週的台灣未來影像發展協會會長林瑋倫表示，每年台灣短片產量約400部，因為該會有聯合徵件，可同時將作品送給海外30多個影展參賽，由於報名日本影展的短片都有配上日文字幕所以很受歡迎，目前該會已與東京、北海道等8個影展合作。

他表示，我們無法要政府花好幾億辦大型國際影展，但透過這種合作，可以讓參展的台灣導演名字登上東京國際電影節的官方手冊上，換句話說就是搭著人家的舞台見光。有做就能增加機會，導演親自過來可以體驗交流，也許能找到未來可能的機會。