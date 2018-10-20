最貴液體出爐！「以色列金蠍」毒液1公升要價3億

以色列金蠍（Deathstalker Scorpion）的毒液價格高昂，1公升的毒液約價值3億台幣。（法新社）

2018-10-20 17:54

〔即時新聞／綜合報導〕以色列金蠍（Deathstalker Scorpion）的毒液相當致命，價格也十分高昂，1加侖（約3.78公升）的毒液，就要價3900萬美元（約新台幣12億元），1公升的毒液約價值3億台幣。

《商業內幕》報導，以色列金蠍的毒液具致命性，取得毒液的過程也不太容易，每隻最多只能產出2毫克，需要擠毒264萬次，才有可能蒐集到1加侖的毒液，需要十足的專業和耐心。報導提到，以色列金蠍的毒液之所以珍貴，在於其含有可協助開發新藥品的成分「蠍氯毒素」（chlorotoxin），有助於大腦與脊椎的癌細胞治療。

報導表示，研究人員仍在探討蠍毒療效的各種可能性，然而，即便以色列金蠍的毒液相當值錢，取之也相對不易，130美元（約新台幣4千元）恐怕只能買到一滴「比方糖還小」的毒液。

以色列金蠍又稱巴勒斯坦黃蠍，分布於北非和中東的沙漠地區，平均身長約為6公分，這種金蠍可說是世界最惡名昭彰的沙漠蠍，棲居在乾燥高溫的沙漠與灌木地帶，白天牠們會躲藏在岩縫、樹皮下或其他動物廢棄的洞穴中。

根據國外專家學者所提供的毒性測試數據來看，本種在所有劇毒蠍中都是被公認為最強的一種，個性神經質，行動敏捷且非常具有攻擊性，一有風吹草動就會毫不猶豫的發動攻擊。