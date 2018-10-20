軍備競賽再起？ 和中國拚軍力 美擬廢除《中程導彈條約》

美國有意廢除冷戰時期簽署的《中程導彈條約》。（法新社）

2018-10-20 17:16

〔即時新聞／綜合報導〕美國近來與中國就經貿、軍事問題槓上，繼近日宣布將退出萬國郵政聯盟後，現在更傳出有意廢除具30年歷史的《中程導彈條約》，以應對中國在太平洋日漸茁壯的軍事力量。

綜合外媒報導，《中程導彈條約》源自於美蘇冷戰期間，雙方大打軍備競賽，並分別在他國部署飛彈，對全球維安造成重大威脅，為避免擦槍走火，遂簽署條約限制軍武發展，內容包括銷毀所有中程飛彈及相關設施，亦不得再生產、測試中程飛彈，條約由美國前總統雷根與蘇聯前總書記戈巴契夫共同簽署。

如今川普政府傾向廢除這項條約，原因是俄國從2014年開始違約，對其他國家造成威脅，加上中國不是簽署國之一，可以毫無限制地發展、部署軍武，美國則因受條約所困，無法部署新武器，難以回應中國在西太平洋的軍力。

雖然白宮表示，目前尚未決定退出《中程導彈條約》，但外界預料川普將在幾週內簽署這項決議，屆時將是川普首度廢除軍事控制條約。其實在歐巴馬政府時期，美國就指控俄國違反條約發展武器以恐嚇他國，但歐巴馬仍選擇不廢除條約，因為以德國為首的歐洲國家擔心，此舉將重新掀起軍備競賽。

有官員指出，白宮國家安全顧問波頓將在下週前往俄國，並向普廷提出「警告」美國要退出《中程導彈條約》的決定。共和黨參議員柯頓（Tom Cotton）表示，《中程導彈條約》在當年被視為一項了不起的成就，但現在美國應該廢除這項條約，因為俄國公開違背條約約束，中國更是不受控制地拚命囤積導彈。