稱見過「月球有外星基地」照片 前美空軍中士車禍去世

車禍去世的前美國空軍中士沃爾夫（Karl Wolfe），曾聲稱看過NASA拍攝的月球外星基地照片，並願前往國會作證。（截自Youtube）

2018-10-20 16:20

〔即時新聞／綜合報導〕「我看過月球背面有外星基地的照片」，聲稱曾在1965年看過NASA月球軌道器太空船拍攝月球背面有外星建築照片的前美國空軍中士沃爾夫（Karl Wolfe），10日因在紐約騎單車時發生車禍，送醫不治，享壽74歲。生前他曾表明願意在美國國會作證，否則受聯邦偽證罪制裁，不少西方UFO專家認為其證詞具有高可信度。

福斯新聞頻道17日報導，前美國空軍中士沃爾夫10日在紐約蘭辛（Lansing）騎單車時，被拖拉機拖車撞倒，送醫後宣告傷重不治。

曾出席國際記者會 要求政府公布真相

2001年5月9日，由格里爾博士（Dr.Steven Greer）創辦的揭露真相計劃組織（Disclosure Project），在美國首都華盛頓的國家新聞俱樂部（NPC）召開國際記者會，聚集了20多位軍方、情報界、科學界等各領域的UFO目擊證人，要求美國國會召開公開透明的聽證會、公布外星人存在的真相，並促使美國政府將秘密研究數十年的外星先進科技公諸於世，造福全球。當時，沃爾夫是其中一位證人。

沃爾夫聲稱，他曾擔任美國空軍電子圖像精密度處理員，負責處理、維護、監控美軍的圖像設備，並持有最高機密級別安全許可。1965年，他在位於維吉尼亞州蘭利空軍基地（Langley AFB）的戰術空軍司令部（Tactical Air Command）總部工作時，曾被上級借調至美國國家安全局（NSA）的機密實驗室，要他修理好實驗室中故障的電子圖像處理設備。

在國安局實驗室 見到NASA機密照片

沃爾夫指出，1960年代NASA進行「月球軌道計畫」，透過月球軌道器，把收集的訊息發送至來自世界各地的衛星接收器，並傳送至蘭利中心，在那裡把訊息轉換成攝影圖像、機密數據。而攝影成像的處理工作，是在國家安全局的秘密軍事實驗室裡進行。

他在國安局的實驗室中檢視故障的電子設備時，詢問在場負責該實驗室的一位空軍二等兵，月球軌道計畫的程序是如何進行的?數據又是怎麼傳送回地球?沃爾夫回憶，那位士兵解說了半小時後，突然告訴他：「順便一提，我們在月球背面發現基地」，甚至向他展示NASA月球探測器拍攝的一些機密照片，顯示月球背面存在一些蘑菇型、球型、塔狀的建築物，並且顯然是智慧生命建造的。

沃爾夫：曾以為電視新聞會報導

沃爾夫稱，他得知後感到非常恐懼，因為這位士兵告訴了他不應該知道的事情，出了實驗室之後，他從未跟任何人提過此事，直到數十年過去，才在2001年的記者會上揭露他的遭遇。沃爾夫說，那次事件後，「後來回家時，還天真地想，迫不及待要看新聞報導這件事了」，然而，數十年過去，卻遲遲等不到這一天。

沃爾夫是揭露真相計劃組織的其中一個證人，至今，該組織收集了超過400個退役政府官員、軍官、情報人員的證詞，該組織稱，相關證人皆願意在國會作證，否則願受偽證罪制裁，其中不少證人的訪談影片也公開上傳至網路，包含前加拿大國防部長赫勒（Paul Hellyer）、前英國海軍元帥諾頓勛爵（Peter Hill-Norton）、NASA阿波羅14號太空人米歇爾（Edgar Mitchell）、雙子星7號太空人庫柏（Gordon Cooper）、前美國陸軍准將洛克金（Stephen Lovekin）等人。