美司法部開第一槍 俄女利用網路假消息干預期中選舉被訴

2018-10-20 14:18

〔中央社〕美國司法部今天依干預美國11月國會期中選舉罪嫌，起訴俄羅斯「網路研究社」一項計畫的財務負責人庫斯亞諾娃。庫斯亞諾娃成為第一位因涉及今年期中選舉而遭起訴的人士。

起訴書寫道，庫斯亞諾娃（Elena Alekseevna Khusyaynova）涉及一項犯罪陰謀，她是「拉赫塔計畫」（Project Lakhta）會計主任。這項計畫是俄國聖彼得堡「網路研究社」（IRA）的廣泛政治干預行動。

美國檢方指出，庫斯亞諾娃自2014年以來一直在管理拉赫塔計畫網路干預行動的財務，這些行動目的是在美國選舉期間散播假消息並造成社會分歧。

2016年1月至2018年6月期間，拉赫塔計畫提出的所有業務預算超過3500萬美元（約新台幣10億8000萬元）。

檢方還提到，「網路研究社」是由俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）親密盟友普里格欽（Yevgeny Prigozhin）所掌控。

普里格欽與其他12名「網路研究社」員工因涉嫌在2016年美國總統大選期間散播假消息，已在今年2月遭到美國檢方起訴。

他們當時在臉書（Facebook）、推特（Twitter）及Instagram等社群平台散播數以百萬則貼文，目的在於煽動政治陣營與社會團體之間的敵意。

路透社報導，44歲的庫斯亞諾娃遭起訴同一天，美國執法和情報部門也發出警告，宣稱俄國、中國、伊朗和其他外國機構企圖干預11月6日美國國會期中選舉。

起訴書還詳述俄方在社群媒體使用假帳號干預選舉的新案例，例如在種族、槍枝權利、選舉舞弊和其他爭議問題上造成社會分歧。

美國密西根州前聯邦檢察官麥奎德（Barbara McQuade）表示：「此案顯示來自俄國的威脅尚未結束，這是一場真正的宣傳戰。」