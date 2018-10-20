「我的法官袍下是一顆心」 兒子替母求情法官撤銷案件

卡普里歐日前審理拉莫斯（Mrs.Ramos）的超速案，他詢問拉莫斯的兒子阿爾曼多（Armando）。（圖翻攝自YouTube）

2018-10-20 08:59

〔即時新聞／綜合報導〕美國知名「暖心法官」卡普里歐（Frank Caprio）近日一起判決感動數萬網友，他因為超速母親8歲兒子的真情話語，撤銷女子的案件。

卡普里歐日前審理拉莫斯（Mrs.Ramos）的超速案，他詢問拉莫斯的兒子阿爾曼多（Armando），母親是否應該被撤回案件，阿爾曼多說「是的」，卡普里歐進一步詢問，「如果你是我，而你必須審判你的母親，你會判處95美元的罰金，還是60美元的法庭費用，又或是撤銷案件呢」，阿爾曼多回答「我會撤銷案件」。

阿爾曼多真心的在法庭上說出對媽媽的想法，他說「我的媽媽正在找工作，因為她試著帶我們搬離現在的住處，這也是為什麼她不能把錢花在其他事情上」，拉莫斯聽了兒子這番話語不禁落淚，卡普里歐感嘆，「你是個好孩子，你明白你母親過得多艱辛」，最後他判處撤銷告訴。

卡普里歐以仁慈的心聞名，他常常要孩子們一起幫忙判斷他們父母的過錯，或是讓高中生承諾考大學而註銷罰單，他也為生活艱辛的人制定繳付罰款計畫，他說「我認為我應該考慮人們是否有生病、他們的父母親人是否剛過世、他們的孩子是不是正在挨餓」、「我的法官袍下不是徽章，而是一顆心」。