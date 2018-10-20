批評中國「掠奪性經濟」 美國務卿：與北京做生意要小心

美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）19日結束對巴拿馬和墨西哥的訪問，批評中國從事「掠奪性經濟活動」，並藉此機會警告該地區各國在接受中國投資時要謹慎行事。（法新社）

2018-10-20 07:46

〔即時新聞／綜合報導〕美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）19日結束對巴拿馬和墨西哥的訪問，批評中國從事「掠奪性經濟活動」，並藉此機會警告該地區各國在接受中國投資時要謹慎行事，必須要「睜大眼睛」，與北京做生意要小心，才不會因此讓他們的經濟受損。

綜合媒體報導，龐皮歐從巴拿馬飛往墨西哥時，接受媒體訪問時表示，巴拿馬可能成為中國在西半球發展經濟影響力的「灘頭陣地」（beachhead），巴拿馬人考慮與中國建立商業關係時應該保持謹慎，各國也必須留意那些來自中國的看起來得令人難以置信的交易條件。

「當中國想要與你洽談時，並不是總為了你們的公民利益著想」龐皮歐說，中國的國有企業明顯以一種不透明的方式出現時，顯然不是市場驅動的，並且不是為了使巴拿馬人民受益，而是為了使中國政府受益，對於巴拿馬人民或中國從事這種掠奪性經濟活動的任何其他國家來說，這些都是美國認為既不合適也不利的事情。

龐皮歐接受《美國之音》專訪時指出，中國在全球很多國家的掠奪性的行為，利用大筆資金吸引，但卻附加條件，讓那些國家的人民2年、5年或是10年後會處於困窘的境地。

對於國務院上個月召回巴拿馬、薩爾瓦多與多明尼加3國與台灣斷交的外交使節，龐皮歐在接受巴拿馬電視台《TVN》時表示，中國在某些地區的投資，讓相關國家陷入糟糕的處境，這絕不應該發生。任何外來投資都必須是對投資者有益的投資，但也必須對接受投資的國家有好處。