回收物處理不了 英業者涉嫌任塑膠垃圾流入河海

英國回收業爆醜聞，任塑膠廢料流入河海，恐造成海洋汙染惡化。（彭博）

2018-10-19 18:09

〔即時新聞／綜合報導〕近年環保意識提升，塑膠廢料回收變成全球相當關注的議題，19日英國《衛報》報導，多間英國塑廢料回收業者被指控沒有確實回收廢料，而是任由流入河海中，英國環境署（EA）已展開調查。

綜合外媒報導，回收業者遭指控的事項包括「申報塑廢料數量錯誤」、「沒回收塑廢料，而是任由流入河海」、「非法將塑廢料透過荷蘭運往遠東」、「持有汙染塑廢料的公司仍繼續出口塑廢料」。

英國環境署調查多間英國回收業者，業者被控可能涉嫌欺詐等罪嫌，環境署企業規範部門主管瑪麗法倫（Marie Fallon）向國會議員證實，已設立調查小組，調查回收業者腐敗和欺詐等問題，更表示這個現象是環境署失責。

英國環境局更表示，塑廢料回收業者利用歐洲較寬鬆的貨運限制，透過荷蘭非法將其轉移到遠東的其他國家，此作法利於躲避英國政府的監管，進而從中獲取近數百萬英鎊的不法利益，更有些業者謊稱有回收塑廢料，誆騙政府單位來獲取經費補助，實則將塑廢料悄悄排入河海中。

年初中國為了擺脫「世界垃圾場」的稱號，禁止「洋垃圾」入境，讓不少以往將廢棄物送往中國的西方國家十分困擾，英國也是如此，便將出口轉移至馬來西亞、越南、土耳其和波蘭等國。

據了解，馬來西亞和越南日前暫停進口塑廢料，波蘭正在考慮限制，這表明各國在面對塑廢料進口是越來越謹慎，因此英國對土耳其和荷蘭的出口量因此飆升，據回收業者提供的數據顯示，10月份，土耳其有可能超過波蘭，成為英國塑廢料第二大接收國。

荷蘭回收公司「Kunststof Recycling」的史巴班（Addie van der Spapen）表示，荷蘭面對來自英國的大量塑廢料已經沒有能力再處理，這些無法被全部回收的塑廢料充斥著歐洲。