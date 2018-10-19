臨終病人念念不忘的美味... 暖心經理披薩外送362公里

美國夫妻摩根（Rich Morgan）與茱莉（Julie）對以前的披薩店味道念念不忘，摩根目前癌末接受臨終照護，披薩店經理得知後奔波362公里外送披薩。（圖擷自Julie Morgan臉書）

2018-10-19 13:16

〔即時新聞／綜合報導〕太感人！美國夫妻摩根（Rich Morgan）與茱莉（Julie）25年前住在密西根州時，一到發薪日摩根就會買史蒂夫披薩（Steve’s Pizza）回來和太太一起享用。如今夫妻倆早已遷居印第安納州多年，摩根也因為癌症接受臨終關懷治療，但對記憶中的美味念念不忘，披薩店經理得知後，竟奔波362公里外送披薩。

據《福斯新聞》報導，原本摩根打算前往密西根州度過假期，順便享用史蒂夫披薩，沒想到病情突然加重住進了急診室，隨後接受了醫院的安寧療護。

茱莉的父親決定打電話給史蒂夫披薩，看看是否有人可以發送卡片或文字來為女婿加油，但年僅18歲的經理謝弗（Dalton Shaffer）有不同的想法，他直接問了摩根喜歡甚麼口味，顯然是想外送。

茱莉父親連忙回絕，因為他們可是位於離史蒂夫披薩近362公里的印第安納州，但謝弗還是在晚間10點餐廳關門後，外送16吋的義大利辣腸與磨菇披薩過去。當天的凌晨2時30分，披薩順利送到，謝弗婉拒摩根家屬為他找旅宿的提議，又開了362公里回去，因為他早上還要上班。

謝弗是史蒂夫披薩老闆的姪子，在店裡工作了大約兩年。謝弗透露，他外送那麼遠的披薩，只是想為摩根一家人這麼做而已，只是想讓他們開心，而且在摩根家屬把事情PO上臉書之前，他從來沒想要告訴別人這件事。