悚！ 正妹醫師拒絕男友求婚 慘遭割喉、砍頭

21歲的哈薩克的正妹醫生貝漢諾娃只因拒絕男友求婚，竟慘遭割喉砍頭。（圖擷取自《太陽報》）

2018-10-18 23:35

〔即時新聞／綜合報導〕有夠可怕！哈薩克日前發生一起驚悚的情殺案，一名21歲的美女醫生貝漢諾娃（ Nazerke Bekzhanova）聽從家人的建議拒絕男友柏克諾夫（ Shyngys Bekenov）的求婚，沒想到男方得知後自覺被看不起，一氣之下持刀朝貝漢諾娃的喉嚨割下去，最後還把她的頭顱整顆給砍下來。

綜合外媒報導，長相斯文、職業是老師的柏克諾夫曾獲得當地政府頒獎，教學認真頗受學生尊敬，和今年剛從醫學院畢業，順利進入醫院任職的女友貝漢諾娃都是前途光明的人生勝利組，2人更是親朋好友眼中的「才子佳人」。

2人交往一段期間後，柏克諾夫似乎覺得感情順利，是時候談論終身大事，於是決定向貝漢諾娃求婚，沒想到女方家人認為柏克諾夫不可靠，因此不同意2人交往，而貝漢諾娃考慮家人反對，只好遵從家人的意見拒絕柏克諾夫的求婚，怎料此舉竟引來殺身之禍。

被拒絕的柏克諾夫覺得自己被看不起、面子全失，和貝漢諾娃在車上談判時情緒失控，趁貝漢諾娃不注意拿刀朝她割喉，甚至一不做二不休將整顆頭給砍下來，手段相當凶殘。

行兇的柏克諾夫事後將刀子刺向自己的腹部打算自我了斷，送醫治療後才活了下來，目前情況穩定在醫院休養。柏克諾夫日後出院也將會被警方依謀殺罪起訴，得面臨至少15年的刑期。