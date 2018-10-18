湯瑪斯號科研船為何停高雄？ 美海軍官員：原因很單純

2018-10-18 07:58

〔即時新聞／綜合報導〕美國海軍研究辦公室（Office of Naval Research）排水量3250噸的科學研究船湯瑪斯號（Thomas G. Thompson ）停靠於我國高雄港，引起各界關注。而美國海軍官員指出，湯瑪斯號停靠高雄的原因「很單純」，同時也是「例行性」原因，例如更換研究人員、裝卸器材設備、增添補給或油料等。

根據《美國之音》報導，美國海軍研究辦公室公共事務部一名官員指出，湯瑪斯號是美國海軍研究辦公室資助的6艘科學研究船之一，屬於國家資源。官員舉例，若有研究人員需要進行西太平洋的海洋研究，就可以查詢科研船所在地及停靠港口後上船，若是在西太平洋地區進行海洋研究，「台灣會是一個很好的停靠地點」。

針對美國軍方船隻停靠台灣港口的敏感性，海軍官員指出，美國對此非常清楚，不過湯瑪斯號停靠高雄的原因「很單純」，若有其他特定原因或與海軍作業有關，在有更多可公開資訊後會提供進一步消息。

前美國國防部長辦公室中國事務官員伯斯科（Joseph Bosco）則指出，湯瑪斯號只是從事之前已經在進行的正常作業，這沒有任何新鮮之處，伯斯科強調：「無論是在台灣海峽、南中國海或地區其他地方，正如美國官員所說，我們將在任何國際法允許的地方飛越與航行。」