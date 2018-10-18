印度神廟開放女性進入首日 死忠信徒阻攔爆流血衝突

印度最高法院上月底裁定，廢除女性不得進入神廟的禁令，這項規定在週三（17日）正式上路，警方驅散抗議的民眾。（法新社）

2018-10-18 00:38

〔即時新聞／綜合報導〕印度最高法院上月底裁定，廢除女性不得進入神廟的禁令，這項規定在週三（17日）正式上路，超過100名抗議者試圖阻止女性進入最神聖的印度神廟之一，甚至爆發流血衝突。

綜合外媒報導，位於印度南部克勒拉邦（Kerala）的沙巴瑞瑪拉廟（Sabarimala temple），供奉印度教生長之神阿雅帕（Ayyappa），是印度少數不允許10至50歲女性（可生育、有月經）進入的神廟之一，雖然上週最高法院裁定必須向女性開放，但由於抗議者在通往神廟的路上阻擾，尚未有女性可進入。

要前往這座位於山上的偏遠廟宇，必須經過數小時長途跋涉才能抵達，大批反對允許女性入廟的死忠信徒就在山路上阻攔，攔下公車或汽車尋找「會來月經年齡層」的女性。這些反對派信徒甚至也包括女性，她們參加集會抗議，封鎖道路、檢查前往神廟的車輛，搜索乘客是否包括10至50歲的「不潔」女性。

前來採訪的印度與國外媒體記者也被這批死忠信徒包圍並恫嚇，據傳有2名女記者在衝突中受傷、記者車子被砸。早在警方衝向抗議者前，就有數名人士頭破血流，顯示現場早已發生進一步衝突。

克勒拉邦政府已表明會執行法院的裁決，並加派500名員警，確保民眾可以自由進出沙巴瑞瑪拉廟。警方週三一早也驅散在山下尼拉卡爾（Nilackal）基地營抗議的民眾，並逮捕7名攔阻車輛者。當地警長亞伯拉罕（Manoj Abraham）表示，「任何人想去廟裡，都不會受到阻礙」。