霍金生前警世預言公開！「基因改造人」恐摧毀世界

霍金認為，人類會透過基因改造讓自己進化，然而，也會造成嚴重的人類浩劫問題。（美聯社）

2018-10-15 07:23

〔即時新聞／綜合報導〕英國物理學大師霍金（Stephen Hawking）今年3月逝世，他生前留下的預言最近公開，他提出了一個新的觀點，認為人類會透過基因改造讓自己進化，然而，也會造成嚴重的人類浩劫問題。

綜合外媒報導，霍金生前的警示預言被收錄在書籍《大問小答》（Brief Answers to the Big Questions）一書，霍金在書中談到對人類前途、人工智慧（AI）及外星人等思考，他寫道「我相信在本世紀，人們會發現如何改變侵略的智慧和本能。」

他認為，基因改造的工程，可以創造出新的「超級人類」，這可能導致其他未進化的人遭滅絕，因此造成嚴重政治問題，雖然法律可管制人類的基因工程，但有些人可能無法抗拒誘惑，例如增強記憶力、抗病能力或加長生命等。

霍金警告，一旦透過基因改造創造出超級人類，沒進化的人會被淘汰，或變得不重要，另一方面，進化的人則會用不斷增長的速度進步。他擔心有錢人一旦有機會變動子女的DNA，將出現新人種的競賽，恐摧毀一般人的生存。

報導指出，霍金提到的基因編輯技術，其實就是Crispr-Cas9技術，這是六年前發明的DNA編輯系統。英國倫敦大奧蒙德街兒童醫院（Great Ormond Street Hospital for Children）曾使用基因編輯技術，治療白血病的兒童，但仍有人質疑此技術會造成副作用。