美2參議員警告加國總理 與華為往來有國安風險

中國北京9月底舉行的「2018年中國國際信息通信展覽會」上，華為公司特地設置5G體驗園區。（美聯社資料照）

2018-10-14 17:25

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國參議院情報委員會兩名具影響力的參議員，近日致函加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau），呼籲加國與美國、澳洲同一陣線，禁止中國通訊服務及設備製造商華為，參與該國第五代行動通訊（5G）建設，並警告與華為的商業往來將構成巨大的安全風險。

加拿大廣播公司（CBC）報導，共和黨參議員魯比歐（Marco Rubio）及民主黨參議員華納（Mark Warner），11日連署致函加國總理杜魯道，希望加國仿效美國與澳洲，阻止華為公司為加國的5G網路提供相關設備。

兩人提到，華為不是一家普通的私人企業，因為有充分證據顯示，沒有一家大型中國企業可以獨立於中共政府之外，無法對股東和董事會保持最高忠誠，必須遵守官方規定，因此，允許華為參與加國新一代無線基礎設施，可能會干擾美、英、加、澳洲與紐西蘭等「五眼情報聯盟」（Five Eyes）間敏感及機密資料的共享，並削弱美加企業之間的電信合作，甚至對加國國家安全產生影響。

針對加國最高網路安全官員瓊斯（Scott Jones）上月指加國的保護措施足以減低風險，不會對華為下禁令一事，兩人坦言感到困擾，質疑加國保護措施不足，因為即使現在購買設備時，沒有已知的漏洞，但軟體之後可能在擁有者不知情下進行更新，屆時不排除出現安全漏洞。此外，英國政府的華為網路安全評估中心監督委員會，向該國國家安全顧問提交的報告中，也提到華為對英國帶來的風險。

美、澳兩國已經以國家安全為由，將華為排除在其市場之外，指「可能受到外國政府法外指示」的企業，構成不可接受的安全風險。目前，日本也正積極研究是否頒布法規，降低使用華為等中國網路設備所帶來的安全風險。

加國公共安全部長古德爾（Ralph Goodale）向CBC「事發當時」（As It Happens）節目發表的聲明中，指「我們非常清楚這類議題，加國人民的安全和保障是我們最關心的問題。」加國華為公司則一直堅稱，與加國政府與加國電信業者的十年合作「公開且透明」，也滿足了加國國安方面的需求。