驚人！颶風麥可摧毀佛州 對比圖清楚看出破壞力...

原本的道路已不見，剩下一片斷垣殘壁。（圖擷自CNN網頁）

2018-10-14 11:29

〔即時新聞／綜合報導〕颶風麥可美東時間10日下午於佛州墨西哥海灘市登陸，重創該州西北部佛羅里達狹長地帶，目前至少造成100萬用戶停電、17人死亡，美媒《CNN》貼出災區前後對比的照片，清楚看出麥可如何把佛州度假勝地墨西哥海灘市（Mexico Beach）「摧毀」，畫面相當驚人。

《CNN》報導貼出空拍照片，將度假小城墨西哥海灘市的原貌和麥可掃過後畫面對比，岸邊的房舍幾乎全毀，大部分的房子在照片上都已消失，只留下一片斷垣殘壁。

報導指出，當地碼頭附近的狀況也很慘，船隻幾乎被颶風掃光，另外98號公路上的房舍也損失慘重，甚至已無法辨識出颶風來襲前的樣子。

另外在當地第37街和第32街之間，僅有一間汽車旅館沒被颶風吹垮，其他建築物大多被吹走，到處都是房屋的碎片，當地的綠地也全被摧毀。

根據統計，目前已知17人死亡、超過100萬用戶大規模停電。但由於當局尚未收到墨西哥海灘市、聖喬港、巴拿馬市等海濱社區的災情回報，預估死亡人數將會攀升。

對比圖看出颶風有多驚人。（圖擷自CNN網頁）