鼓勵學生當「抓耙仔」？ 德極右派政黨推出「舉報老師網」

德國極右派政黨「另類選擇黨（AfD）」日前推出倍受爭議的「舉報老師」政策，計畫透過在網路推出檢舉網站，鼓勵學生上網檢舉在課堂上「公開批評AfD」的老師。圖為黨主席Alice Weidel。（歐新社）

2018-10-14 00:07

〔即時新聞／綜合報導〕德國最大的極右派政黨「另類選擇黨（Alternative für Deutschland, AfD）」日前推出倍受爭議的「舉報老師」政策，他們計畫透過在網路推出檢舉網站，鼓勵學生甚至家長上網檢舉在課堂上「公開批評AfD」的老師，引起德國輿論撻伐，批評AfD是「納粹或史塔西的復辟！」

綜合媒體報導，AfD在10月11日在德國的巴登─符騰堡邦推出一個名為「獵師（Lehrer─Pranger）」檢舉網站，鼓勵學生上網舉報在課堂上批評AfD的老師；而早在9月時，AfD就已在漢堡推出「中立校園」（Neutrale Schulen）的檢舉網站，並決定要陸續在其他8個邦推動「舉報網站」。

AfD聲稱是因為有老師會在課堂上批評AfD，意圖使學生「左傾化」，已經違反德國在1979年達成的「博特斯巴赫共識（Beutelsbacher Konsens）」與教育中立法；「博特斯巴赫共識」是當時德國為了不再重蹈納粹覆轍，所制定的教育中立三原則，分別為禁止灌輸原則、保持爭論原則與促進分析原則。

AfD的「舉報老師」政策引起德國各界反彈，抨擊此舉是將納粹或是東德史塔西（德國東德時代的秘密警察，以監視東德人民而惡名昭彰。）復辟；德國司法部長卡特琳娜．巴爾利（Katarina Barley）批評這項政策是「獨裁者的惡行，企圖限制民主自由」，她稱「任何鼓勵學生監視老師的人，都是將史塔西的作為帶回德國」；德國教育聯盟（German Education Union）的董事會成員伊爾卡．霍夫曼 （Ilka Hoffmann）指出，可以預料的是，有勢力正在利用建立「監視」平台來攻擊持不同政見者；教師應該感到害怕，這是一個可怕的發展。

目前德國的教育工會之一，擁有超過16萬名成員的「教育與培訓聯合會（VBE）」表示，考慮對檢舉網站提出告訴，以保護教師受到「AfD公開譴責」；不過在「獵師」推出不久後，就被駭客攻到關站，目前處於停擺狀態。