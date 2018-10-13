「世界將在2060年『重置』」 牛頓生前預言曝光

奧地利天文學家整理牛頓生前遺留的文件發現，他曾預言地球將在2060年「重啟（reset）」。圖為牛頓銅像。（路透）

2018-10-13 00:18

〔即時新聞／綜合報導〕艾薩克．牛頓爵士（Sir Isaac Newton）經典名言為「如果我看得比較遠，那是因為我站在巨人的肩膀上」。奧地利天文學家整理牛頓生前遺留的文件發現，他曾預言地球將在2060年「重置（reset）」。

綜合外媒報導，奧地利天文學家弗洛里安．弗賴斯特特（Florian Freistetter）整理牛頓生前資料，發現他不只闡述萬有引力與3大運動定律，甚至還用「Jehovah Sanctus Unus」的別名撰寫文稿，預言世界將在2060年「重置」，地球將再次成為「神的王國」。

牛頓出生於1643年，是當代著名數學、物理學、天文學與哲學家，弗洛里安．弗賴斯特特指出，牛頓對於基督宗教的《聖經》有廣泛閱讀，因此也以它為基礎撰寫許多著作，對於2060年的預言，牛頓寫下「它可能晚點結束，但我看沒有理由太快結束（It may end later, but I see no reason for its ending sooner.）」。

弗洛里安．弗賴斯特特指出，牛頓花費很多時間研究宗教文本，並嘗試為過去的事件建立年表，以便將它們分門別類，同時「他確信為來的事件已經被上帝所決定」，牛頓從《聖經》中擷取了一些「預言」的時間點，「對牛頓而言，2060年將是一個新的開始，也許還伴隨著戰爭與災難，但終究還是一個新神聖時代的開端」。