「世界將在2060年『重置』」 牛頓生前預言曝光

奧地利天文學家整理牛頓生前遺留的文件發現,他曾預言地球將在2060年「重啟(reset)」。圖為牛頓銅像。(路透)

2018-10-13 00:18

〔即時新聞/綜合報導〕艾薩克.牛頓爵士(Sir Isaac Newton)經典名言為「如果我看得比較遠,那是因為我站在巨人的肩膀上」。奧地利天文學家整理牛頓生前遺留的文件發現,他曾預言地球將在2060年「重置(reset)」。

綜合外媒報導,奧地利天文學家弗洛里安.弗賴斯特特(Florian Freistetter)整理牛頓生前資料,發現他不只闡述萬有引力與3大運動定律,甚至還用「Jehovah Sanctus Unus」的別名撰寫文稿,預言世界將在2060年「重置」,地球將再次成為「神的王國」。

牛頓出生於1643年,是當代著名數學、物理學、天文學與哲學家,弗洛里安.弗賴斯特特指出,牛頓對於基督宗教的《聖經》有廣泛閱讀,因此也以它為基礎撰寫許多著作,對於2060年的預言,牛頓寫下「它可能晚點結束,但我看沒有理由太快結束(It may end later, but I see no reason for its ending sooner.)」。

弗洛里安.弗賴斯特特指出,牛頓花費很多時間研究宗教文本,並嘗試為過去的事件建立年表,以便將它們分門別類,同時「他確信為來的事件已經被上帝所決定」,牛頓從《聖經》中擷取了一些「預言」的時間點,「對牛頓而言,2060年將是一個新的開始,也許還伴隨著戰爭與災難,但終究還是一個新神聖時代的開端」。