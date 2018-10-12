不用吃銀杏！澳研發免費新字體標榜「長記性」

澳洲研究人員最近研發了新字體「Sans Forgetica」，標榜能夠增強記憶力，或許能幫住記性不好的人們「長記性」。（圖擷取自「RMIT」官網）

2018-10-12 18:38

〔即時新聞／綜合報導〕許多人常有記性不好的困擾，尤其是小時候上英文課時，單字常常背不起來。澳洲研究人員最近研發了新的字體，標榜能夠增強記憶力，或許能幫住記性不好的人們「長記性」。

綜合媒體報導，澳洲皇家墨爾本理工大學（RMIT）的商業行為實驗室，最近開發了新字型─「Sans Forgetica」，這款字型故意設計成讓人有點難閱讀的樣式，略為向左傾斜、字母的許多角落都被「開了洞」，看起來有點像藝術字體，但其實這是研究人員們找了400名學生，經過多次測試，故意「破壞」出的字體。

皇家墨爾本理工大學的研究人員發現，人腦在處理資訊時如果遇到些許障礙，會激發腦中的深度認知處理系統，進而使人們更容易將資訊記起，因此他們將心理與設計結合，創造出了對於人腦而言，困難度恰到好處的「Sans Forgetica」字型。

這款字體可以在皇家墨爾本理工大學的網站上免費下載，如果想在Google Chrome上使用，也有擴充工具可以下載。

相關連結：

「澳洲皇家墨爾本理工大學官方免費載點」