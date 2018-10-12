快速入籍夢泡湯！ 美國502名移民陸軍「被退伍」

2018-10-12 19:15

〔即時新聞／綜合報導〕據美國陸軍提交給法庭的文件顯示，自2017年7月至2018年7月以來，總計502名具移民背景的陸軍遭到解職，而軍方註記的「退伍原因」竟被指出疑似和實際狀況不符，引發外界熱議。

綜合外媒報導，這批「被退伍」的軍人是透過「緊缺人才徵兵計劃」（Military Accessions Vital to the National Interest, MAVNI）入伍，希望能透過服役快速取得美國公民資格。該計畫從2009年開始實施，招聘具備外語或醫療技能專業，且持有合法美國簽證、在美居住超過2年的外國人加入美軍，卻在2016年時被質疑審查不夠完善，導致計劃突然中止。

報導指出，美國軍方從去年以來，無預警開除過去錄取的移民，這些移民分別來自伊朗、巴西、巴基斯坦、中國及蒙古等地，而且軍方一直拒絕討論詳情，直到上週陸軍提交給法庭的文件曝光後，外界才得知被解雇的實際人數與退伍原因。

美聯社取得法庭文件並報導，在這批被驅逐的移民軍人中，有三分之二的退伍原因竟被標上「拒絕入伍」（refuse to enlist），其他則包括基本表現及品行未達標、安全審查結果不良等。

據了解，一名被勒令退伍的移民甘碩科（Badamsereejid Gansukh）在得知原因後激動指出，「我從來沒有說過要拒絕入伍。」而國防部表示，拒絕針對個案評論。