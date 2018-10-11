9歲女孩牽繩遛「小老虎」 飼養員：牠跟狗一樣沒攻擊性

9歲小女孩在動物園的園區內，遛著3個月大的老虎。（圖翻攝自《新京報-我們視頻》）

2018-10-11 22:21

〔即時新聞／綜合報導〕中國福建10日驚見一名9歲女孩，在動物園園區內遛一隻3個月大的「小老虎」，引發外界質疑，為何會有小女孩遛著老虎的行為出現，然而動物園裡的孫姓飼養員則趕緊出來澄清，表示該女孩是自己的女兒，不僅自小老虎出生就陪伴著牠，且目前「老虎還小，跟狗一樣，沒有攻擊性。」

綜合中媒報導，中國福建東湖動物園園區內，昨（10）日驚見一名9歲大的女孩牽繩遛著「老虎」跑跑跳跳，不時還追來追去，引發外界質疑，老虎為何沒有關在籠子裡，還被小女孩遛著玩。對此，動物園表示，這隻小老虎是屬於東北虎，目前僅3個月大，原本牠的母親一共生下3隻小老虎，但其他2隻都沒能活下來，因此才會想說要將剩下來的最後一隻老虎，用人工飼養的方式照顧，平時帶老虎出門遛一遛，活動身體。

負責飼養小老虎的孫姓飼養員也解釋，打從小老虎出生，她9歲大的女兒就成天抱著牠、餵牠喝奶粉了，當時那天早上園區裡沒有遊客，所以才會讓女兒牽著小老虎去蹓躂。孫姓飼養員還說，女兒從小就跟他在動物園裡長大，當然不怕，且「我照顧老虎也20多年了，什麼習性都知道，現在這老虎還小，就跟狗一樣，沒有攻擊性。」

然而，有網友仍認為，「老虎不是寵物」、「把老虎當狗遛還是太過分了」、「小老虎明明也不想被女孩拉著走」、「你是飼養員但你的女兒不是啊，出事誰來負責？」，不過也有網友羨慕的表示，「這女孩可以炫耀一輩子了」。