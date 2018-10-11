身家466億！ 非洲最年輕億萬富翁被綁架

被稱是非洲最年輕億萬富翁的坦尚尼亞商人戴瓦吉，今（11）日在一家高級酒店外遭綁架。（法新社）

2018-10-11 19:56

〔即時新聞／綜合報導〕坦尚尼亞商人戴瓦吉（Mohammed Dewji）是非洲最年輕億萬富翁，身家高達15億美元（約新台幣466億元），今（11）日卻傳出在一家豪華酒店外被綁架。

綜合外媒報導，44歲的戴瓦吉當地時間週四上午在坦尚尼亞的經濟首都三蘭港（Dar es Salaam）遭綁架，當時他隻身前往豪華酒店的健身房準備晨練，在進入酒店大門時遭2名男子擄走。

三蘭港的警官馬干達（Paul Makonda）表示，2名白人綁匪開槍後打開大門擄人，當局已開始搜尋戴瓦吉的下落。警方正訊問包括酒店警衛等目擊者，已逮捕3名可疑嫌犯，但目前仍未救出人質，也不清楚綁匪的動機為何。

戴瓦吉是「坦尚尼亞穆罕默德企業有限公司」（Mohammed Enterprises Tanzania Limited, MeTL）的所有人兼總裁，該集團業務涉及紡織品、麵粉加工、飲料、食用油、行動電話、保險業、房地產和物流業，客戶群遍布非洲11國。

《富比士》指出，戴瓦吉的身家高達15億美元，並稱他是坦尚尼亞唯一的億萬富翁，在2017年一篇報導中，其指戴瓦吉是非洲最年輕的億萬富翁。《富比士》稱，戴瓦吉在2016年承諾至少捐出財富的一半給慈善事業。