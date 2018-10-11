最狂老媽！美專家報氣象... ，背孩子登場獲好評。（圖擷自YouTube）

2018-10-11 14:28

〔即時新聞／綜合報導〕美國明尼蘇達州一名氣象專家最近在鏡頭前報氣象，但背後卻多了1歲多的兒子，且睡得相當自在，不少網友看到畫面大讚媽媽好棒，影片在臉書上已有120多萬次觀看。

綜合外媒報導，馬汀（Susie Martin）不但是天氣公司「Praedictix」的營運和氣象專家，也是1歲兒子的媽媽，她最近為了推廣母子之間的親密關係，親自背著兒子上陣報氣象，畫面相當溫馨。

馬汀表示，會這樣做，是因為想推廣用來背小孩的嬰兒背帶，她認為背帶有助於母子之間的親密感，「我認為這是讓寶寶得到安慰的一種方式。這對我來說很好，因為我可以在安慰孩子的同時進行多項任務。」

由於兒子在背帶上睡著了，馬汀也在個人推特上開玩笑，「很可惜，小助理在上班時間睡著了。」看到影片大受歡迎，馬汀的公司則說，「哇！我們對#背孩子影片的反應大感震驚。」

不少網友都稱讚馬汀超有母愛，女性留言表示，「如果媽媽知道自己的孩子沒事，世界上會有更多母親從事高薪工作」，也有人大讚「可以在不分心的情況下完成工作，真是太好了。」男性網友也稱讚「堅強的女性讓世界正常運作」。

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