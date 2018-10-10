讓中國在南海恣意妄為 川普痛批歐巴馬「無能」

川普批評歐巴馬無能，未能阻止中國在南海增長的勢力。（美聯社）

2018-10-10 16:48

〔即時新聞／綜合報導〕美中關係急轉直下，在經貿與軍事上頻頻發生衝突，雙方軍艦日前還差點在南海相撞。美國總統川普除了對中國採取強勢作為，還批評前總統歐巴馬，因為他的「無能」，才會讓中國在南海恣意妄為。

川普當地時間週三聽取國務卿龐皮歐訪問中國的簡報後，公開批評歐巴馬「無能」，沒有阻止中國在南海不斷增長的影響力，導致現在中國屢屢在南海挑戰美國。在龐皮歐訪中之際，川普曾在白宮向媒體表示，中國試著向他傳達訊息，但效果並不好。至於龐皮歐此行沒有與中國國家主席習近平會面，是否遭到冷落？川普表示，中國對龐皮歐已相當款待。

但川普也認為，龐皮歐與中國的會面不算成功，「龐皮歐向中國傳達了一些訊息，中國也透過他向我傳達一些訊息」。國務院發言人則表示，龐皮歐與中國進行了一次相當良好且附有建設性的對話，她強調，中國無疑是競爭對手，兩國的關係相當複雜且廣泛。

美飛彈驅逐艦「迪凱特號」日前在南海執行「航行自由」任務時，遭到中國解放軍驅逐艦進逼，雙方相距僅45碼（約41公尺），為避免發生碰撞事故，迪凱特號被迫採取技術性閃避，拉開彼此距離。